ФСБ задержала помогавшего ВСУ трансгендера-активиста

Сотрудники ФСБ задержали сменившую пол уроженку Орловской области за госизмену. Трансгендер переводил деньги для оказания помощи войскам противника. Об этом пишет «Орелtimes».