Оперштаб: почему в сводках не уточняют, чем ВСУ атаковали Белгородскую область

Белгородец спросил у Вячеслава Гладкова, почему он не указывает в своих сводках, чем именно обстреливают Шебекино. В оперативном штабе объяснили причину.