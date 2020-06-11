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Светлана Баранова
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Июнь 2020
Белгородских энергетиков выпускают на свободу
11 июня 2020, 09:12
Март 2020
К 9 Мая в Белгороде появится памятник «Сын полка»
20 марта 2020, 10:15
Для духовной защиты в Белгородской области пять раз в день будут звонить колокола
19 марта 2020, 22:30
Иоанн: Раньше запрещали говорить, а сейчас всё можно, но сказать нечего
15 марта 2020, 00:22
Февраль 2020
Полгода после приговора белгородским энергетикам: Филатов в СИЗО, Тищенко на свободе
28 февраля 2020, 16:08
Январь 2020
Дело белгородских энергетиков снова стало поводом для корректировки УПК
28 января 2020, 16:03
Антон Чехов способен исцелить от цифрового аутизма, считает владыка Иоанн
25 января 2020, 11:49
Что делать Церкви, а что нет, расскажет блогер
15 января 2020, 11:03
Декабрь 2019
Новый год vs Рождество: а надо ли выбирать?
29 декабря 2019, 10:34
В Белгород привезли акварели сестры последнего царя России
21 декабря 2019, 13:45
Ноябрь 2019
Дела Филатова и Устинова: общественный резонанс проявляет двойные стандарты в судах
28 ноября 2019, 09:36
Александр Хуруджи посетил белгородских энергетиков в СИЗО
27 ноября 2019, 21:30
Что связывает Эдуардо Галеано и День матери, рассказал митрополит Иоанн
24 ноября 2019, 11:11
Октябрь 2019
Митрополит Иоанн: Глобальными проектами ничего не добьёшься
26 октября 2019, 17:12
Сентябрь 2019
Самый длинный пост
10 сентября 2019, 23:40
Август 2019
Дело Филатова: что ждёт обвиняемых белгородцев после вынесения приговора
2 августа 2019, 16:13
Июль 2019
В Мещанском суде Москвы началось оглашение приговора по делу белгородских энергетиков
11 июля 2019, 17:48
Спецпроект
Четыре года в ожидании чуда: белгородские энергетики – на пороге вынесения приговора