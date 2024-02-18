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Строительство домов

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2024
«Это безобразие»: Гладков — о браке при строительстве домов для многодетных
Четыре дома для многодетных семей построили с серьёзными дефектами. Подробности рассказывает Вячеслав Гладков.
18 февраля, 10:33
2023
Румынское гражданство: что скрывал задержанный директор белгородской компании
28 сентября 2023, 12:03
Премия самому себе и заму в Севастополе: новый эпизод в деле Александра Плахтия
14 сентября 2023, 08:56
Для детей-сирот в Белгородской области построят более 200 домов
Работы по возведению жилья уже начались в Яковлевском горокруге. В планах — построить для детей-сирот здесь шесть домов, сообщили в региональном правительстве.
3 апреля 2023, 08:51
Семьям участников СВО предложат достроить дома в ИЖС с помощью строителей
20 февраля 2023, 07:40
Часть домов для многодетных семей в Белгородской области построили с дефектами
13 февраля 2023, 17:21
Гладков объяснил, почему сроки сдачи домов многодетным семьям затянулись
28 января 2023, 10:16

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