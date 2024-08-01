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Стрит-арт

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Смайлик на крыше дома в Белгороде — всё
Мурал, изображающий смайлик, был нарисован на одном из домов Белгорода в 2019 году. Автор Telegram-канала «Б-дский таксист» заметил, что смайлик исчез. Появится ли на его месте другой мурал?
1 августа, 12:34
Металлоинвест создал муралы на набережной в Старом Осколе и территории ОЭМК
Компания «Металлоинвест» в рамках празднования Дня Металлурга и 50-летия Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова (ОЭМК) открыла масштабные художественные росписи в Старом Осколе — на центральной набережной реки Оскол и здании шаропрокатного комплекса ОЭМК.
22 июля, 11:35
2023
Бороться с неудачным стрит-артом на зданиях в Белгороде будут с помощью регламента
Регламент внесут в правила благоустройства города. Помимо этого, художников планируют включить в архитектурный совет областного центра, сообщили в горсовете.
14 февраля 2023, 07:46
2022
В центре Белгорода исчез ещё один стрит-арт
Вслед за «Белгородочкой» пропал ещё один рисунок, украшавший фасад здания на улице Белгородского полка, 42. Об исчезновении изображения сообщили в телеграм-канале «Белгород № 1. Люди». Горожане поделились фотографиями до и после.
14 декабря 2022, 07:00
На фасаде дома в центре города убрали стрит-арт «Белгородочка»
Фотографии с граффити и уже без него опубликовали в телеграм-канале «Б-ский таксист». Стрит-арт в центре города нарисовали ещё в 2014 году.
12 декабря 2022, 12:32
Что белгородцы думают о муралах на зданиях Белгорода?
Журналист «Бел.Ру» пообщалась с горожанами о спорном мурале на доме возле солнечных часов, а также выяснила, что белгородцы думают о граффити на городских зданиях.
30 августа 2022, 14:30
В Белгороде насосную станцию в парке Ленина превратят в арт-объект
В регионе объявили конкурс стрит-арт работ. Победитель получит 80 тыс. рублей и право оформить насосную станцию в парке имени Ленина. Заявки принимают с 22 июля, сообщают в региональном правительстве.
22 июля 2022, 14:46

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