Стобалльники

В Белгородской области стало больше выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ

В этом году 75 выпускников из Белгородской области получили высший балл на Едином государственном экзамене. Глава региона поздравил ребят и отметил рост числа стобалльников в сравнении с предыдущим годом.