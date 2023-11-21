bel.ru
ГлавноеВсе новости

Совладельцы

Выбрать дату
2023
Проработавшую в Белгородской области восемь лет компанию Зотова решили ликвидировать
21 ноября 2023, 10:06
У хлебозавода Тебекиных появились новые совладельцы
Изменения в структуре владельцев белгородской компании ООО «Ваш хлеб» произошли 10 июля.
18 июля 2023, 13:11
В компании «РТС Групп» в Белгороде произошла смена владельцев
Новым совладельцем стал Дмитрий Романенко. Ему принадлежит теперь половина компании.
24 января 2023, 06:20
2022
Во «Флагмане» подтвердили связь совладельцев со структурами Ротенбергов
28 декабря 2022, 08:44
Братья Линники стали прямыми владельцами ООО «АПХ „Мираторг“»
У Александра и Виктора Линников теперь по 50% доли в УК компании. Изменения в ЕГРЮЛ внесли 8 августа. До этого во владельцах были кипрские компании.
9 августа 2022, 08:03

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика