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Социальные пенсии

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Декабрь 2023
Есть изменения, но не для всех: когда белгородцы получат пенсию за январь?
27 декабря 2023, 12:14
У кого вырастут пенсии в 2024 году в Белгородской области
6 декабря 2023, 14:17
Март 2023
Социальные пенсии в Белгородской области увеличат на 3,3% с 1 апреля
31 марта 2023, 08:14
МРОТ в России проиндексируют на 18,5% с 2024 года
В следующем году минимальный размер оплаты труда увеличится на 18,5%. Вместе с тем с 1 апреля текущего года увеличат размер социальных пенсий, пишут «Новые известия».
23 марта 2023, 15:01
Социальные пенсии в России предложили повысить ещё на 3,3%
Выплаты могут повысить уже с 1 апреля текущего года. Это будет дополнением к проведённой в июне индексации на 10%, сообщили в пресс-службе Минтруда.
1 марта 2023, 08:34

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