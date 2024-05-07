Скейт-площадка

Опасную скейт-площадку под Белгородом всё же уберут

Речь идёт о скейт-площадке в мкр. Таврово-7 Белгородского района. В 2022 году после жалоб местных жителей её демонтировали. С данным решением были согласны не все. Спустя почти год здесь построят новую детскую спортивную площадку.