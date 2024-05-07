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Скейт-площадка

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2024
Непогода унесла часть скейт-площадки в Белгородской области
Сильный ветер разбушевался в Старом Осколе. В итоге часть скейт-площадки унесло. Фото опубликовали в Telegram-канале «Okoskol — Старый Оскол».
7 мая, 15:56
2023
Опасную скейт-площадку под Белгородом всё же уберут
Речь идёт о скейт-площадке в мкр. Таврово-7 Белгородского района. В 2022 году после жалоб местных жителей её демонтировали. С данным решением были согласны не все. Спустя почти год здесь построят новую детскую спортивную площадку.
16 марта 2023, 07:14
2022
Скейтер о Белгороде: Скейтбординг — это олимпийский вид спорта, а нас только гоняют
Редакция «Бел.Ру» поговорила с местным скейтбордистом. Он рассказал, что думает о площадках в Белгороде и как к ним относится старшее поколение.
5 сентября 2022, 08:36
Опасная скейт-площадка под Белгородом прослужила меньше года
Речь идёт о скейт-площадке в мкр. Таврово-7 Белгородского района. После жалоб местных жителей её демонтировали. Однако не все поддержали данное решение.
29 августа 2022, 12:16
В Старом Осколе судятся с подрядчиком скейт-парка
О суде сообщил глава Старооскольского горокруга Белгородской области Андрей Чесноков.
23 августа 2022, 07:18
Икона для жирафа, скандальная скейт-площадка и жизнь после эвакуации
20 августа 2022, 16:00
Опасную скейт-площадку под Белгородом решили ремонтировать после публикации «Бел.Ру»
19 августа жители мкр. Таврово-7 пожаловались «Бел.Ру» на аварийную скейт-площадку. Спустя сутки после публикации объекты на ней решили временно демонтировать и привести в порядок.
20 августа 2022, 11:39
Жители Белгородского района просят убрать опасную скейт-площадку
В редакцию «Бел.Ру» обратились жители микрорайона Таврово -7. Они рассказали, что представители местного самоуправления против сноса аварийной скейт-площадки.
19 августа 2022, 13:33
Пострадавшему на скейт-площадке в Старом Осколе мальчику вставили титановую пластину
Школьник стал пациентом детской областной клинической больницы после неудачного падения на скейт-площадке в городском парке «Зелёный лог» в Старом Осколе Белгородской области.
16 августа 2022, 12:18
Металлоинвест построил в Губкине современную скейт-площадку
22 июня 2022, 14:03
2020
В Шебекино открыли скейт-площадку, построенную фондом «Поколение» Андрея Скоча
1 октября 2020, 07:59

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