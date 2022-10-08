Шипулин Геннадий Яковлевич

- Я его поздравляю, он умница, частица моего сердца, я за него очень рад. Я с ним проработал очень долго, с ребёнка. Я ему предложил должность главного тренера, на что Сергей долго ещё не может ответить. Мы почти договорились, но это ещё не значит, что Сергей – готовый главный тренер, очень много работы предстоит. Ему надо осмотреться, отдохнуть. Он столько на себе вытянул, не надо на него грузить всю ответственность, всю это тренерскую тягомотную работу, и это тернистый путь. Единственное могу сказать, что он в системе клуба будет всегда, во все времена. Я только молю Бога, чтобы Серёжа вырос и видел себя как тренера. Я считаю, что он очень правильную жизнь проживает на сегодняшний день – и будет проживать. (бел.ру)