Шипулин Геннадий Яковлевич

Вид деятельности: Волейбольный тренер, президент ВК "Белогорье", политик
Дата/Место рождения: 29 апреля 1954, Белгород
Образование: Два высших, кандидат педагогических наук
Семейное положение: Женат
Партия: Единая Россия
Многолетний президент и главный тренер волейбольного клуба «Белогорье», вице-президент Всероссийской федерации волейбола, заслуженный тренер России. С «Белогорьем» стал восьмикратным чемпионом России и восьмикратным обладателем Кубка России, трижды выигрывал Лигу чемпионов, по разу - Кубок ЕКВ и клубный чемпионат мира.
Сборная России под руководством Геннадия Шипулина выиграла серебро и бронзу Олимпийских игр, чемпионата Европы, серебряные медали чемпионата мира. В 1999 году сборная России выиграла Кубок мира, в 2002 году - Мировую лигу.
Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Дружбы, орденом Почёта.
Депутат Белгородской областной Думы.
Служба в армии, в том числе в составе контингента советских войск в Египте
Окончил Белгородский технологический институт строительных матералов
Стал главным тренером студенческой волейбольной команды «Технолога».
Команда «Аграрник» под руководством Шипулина вышла в первую лигу чемпионата СССР, а через год стала участником высшей лиги чемпионата России. С тех пор ВК «Белогорье» - единственный бессменный участник высшего российского волейбольного дивизиона.
Присвоено звание «Заслуженный тренер России»
Возглавлял сборную России по волейболу.
Был доверенным лицом Владимира Путина в Белгородской области во время выборов президента России.
Защитил кандидатскую диссертацию.
Стал депутатом Белгородской областной Думы.
Стал почётным гражданином Белгорода.
Награждён орденом Почёта
Получил звание «Почётный гражданин Белгородской области»
О скульптурной композиции у «Космоса»:
- Я был категорически против! И умолял, и ругался. Большинство перебороло. Вообще-то не памятник это, а скульптурная композиция "Волейболисты". Но в ней легко распознать известных людей. Мужик в пиджаке на лавке тоже угадывается, вы правы. Нескромно это. Если бы его не было - еще ничего. Ребята-то заслужили.
О совмещении должностей тренера и президента:
- Помню, в 90-х было заседание. Я поднялся: "Эта схема имеет право на жизнь". Надо мной долго смеялись. Подкалывали. Легендарный Вячеслав Платонов, царство небесное, меня не признавал: "Куда лезешь?! Зачем? Ты не представляешь, что такое главный тренер. Совмещать нереально!" Но я все доказал. Смотрите на результат. А сегодня действительно готов покинуть одну из должностей. Газеты в планы пока не посвящал.
О новом волейбольном дворце в Белгороде:
- Мы планируем строить зал на 10 тысяч зрителей. Когда был телемост с олимпийцами, я общался с Путиным. Он говорит: "Геннадий, с вашей энергией еще не одного олимпийского чемпиона выпустите…" - "Так негде соревноваться!" Сразу все зашевелилось. На условиях софинансирования президент пообещал вопрос решить. Половину дает государство, половину - область. Стоит миллиарда четыре рублей. Или пять - в зависимости от начинки. Надеюсь, меня будут провожать в новом дворце.
О Тетюхине - тренера:
- Я очень удивлюсь, если случится иначе. Разве что жесткости ему немножко не хватает. Тренер должен не бояться осложнить отношения, иногда искусственно. Вы представляете, как руководить командой, где столько олимпийских чемпионов? Кого попало сюда не поставишь, не потянет. Тетюхина - можно. Для "Белогорья" никто больше не сделал за всю историю! Сережа - это клад. Невероятная личность. Трудяга.
О подаренной волейболистами BMW X7:
- Прочитав об этом, позвонил Владимир Максимов: "Геннадий, правда?!" - "Да!" - "Не может быть…" Коллеги до сих пор не верят. А на каком-то форуме фанаты засадили футболисту Денисову, в те же дни устроившему денежный скандал: "Пусть с волейболистов берет пример". У меня есть десятилетняя BMW. Ребята оглядели ее - и сказали: "Мы обеспокоены вашей безопасностью". (Спорт - Экспресс).
О своём уходе в 2018 году:
- Команду ждёт апгрейд. Он коснётся и игроков, и тренеров, и главного тренера. Я тоже делал всё, что мог. Сегодня я ухожу.(бел.ру).
О Тетюхине:
- Я его поздравляю, он умница, частица моего сердца, я за него очень рад. Я с ним проработал очень долго, с ребёнка. Я ему предложил должность главного тренера, на что Сергей долго ещё не может ответить. Мы почти договорились, но это ещё не значит, что Сергей – готовый главный тренер, очень много работы предстоит. Ему надо осмотреться, отдохнуть. Он столько на себе вытянул, не надо на него грузить всю ответственность, всю это тренерскую тягомотную работу, и это тернистый путь. Единственное могу сказать, что он в системе клуба будет всегда, во все времена. Я только молю Бога, чтобы Серёжа вырос и видел себя как тренера. Я считаю, что он очень правильную жизнь проживает на сегодняшний день – и будет проживать. (бел.ру)
О Мусэрском:
- Дмитрий – наш воспитанник, у него ещё три года контракта. Ещё до всех титулов я был готов отпустить его из клуба, предложил выбирать самому. На следующий день он пришёл ко мне и сказал: «Геннадий Яковлевич, я остаюсь с нами». (бел.ру).
О горнолыжных трассах в Белгороде:
- Прохожу финской ходьбой по семь километров в день. И как-то забрался на эту гору и подумал, что там можно разместить сразу четыре трассы протяжённостью от полутора до двух с половиной километров. По секрету скажу, что уже и бизнес-план сделали. Но сперва нужно построить арену. Когда мы получим в Белгород финал Лиги Чемпионов, а наша команда завоюет там медали, я смогу поставить точку и сказать: дело сделано.
О том, что жёны игроков несут ответственность за результат:
- Плюс ещё семьи. То, о чём никогда нигде не пишут. Фактор, который очень весомый для подготовки спортсмена и его участия в соревнованиях. Жёны должны нести ответственность вместе с игроками за результат, за всё, чему спортсмен служит, быть его помощником, подставлять плечо в трудную минуту. Игроки постоянно находятся в стрессе, испытывают психологическую, физическую нагрузку. Тренироваться по семь часов в день, выступать на соревнованиях, сдавать экзамены, быть ответственным за результат клуба, сборной, страны – это не каждому дано.Потому девушки, которые выходят замуж за спортсменов, должны понимать, что это непростая участь.
О допинге:
- Что касается волейбола, то мы, например, его не применяем. Но сегодня трактовки такие, что под допинг может попасть какое-то элементарное мочегонное средство, любая таблетка от простуды. Да, надо это знать, опасаться этого. После скандала с мельдонием нужно сделать правильные выводы, составить памятку всем нам – и врачам, и тренерам, которые за всё отвечают. Строгую памятку для того, чтобы мы не употребляли даже простейшие таблетки, которые могут содержать что-то запрещённое, – типа того же парацетамола, который люди просто принимают для лечения.
Спортсмены и тренеры - чокнутые люди:
Спортсмены и тренеры – это такие чокнутые люди, которыми просто так не рождаются, а становятся. Спорт – дело сложное. Порой становишься чокнутым и неадекватным. Тренеры – это категория лиц, фанатично преданных своему делу. Спортсмены – люди, находящиеся на виду, но они так много всего теряют в жизни, не познают нормальную жизнь. В то же время они работают, делают своё дело честно.(Красная звезда).
О том, как из «Белогорья» воровали игроков:
- Были случаи. Дима Красиков сейчас один из ведущих в «Локомотиве-Белогорье». Но два года назад его увезли в Москву. Увезли ночью. Тайком от меня, от родителей. Никто ничего не знал – где он, что с ним. Только через три дня нашелся. И что в итоге вышло? Он год в Москве просидел, а по его возвращении пришлось с парнем много работать, чтобы вернуть былое мастерство. И ведь случай с Красиковым, увы, не единичный.
О развитии пляжного волейбола:
- Я ведь особой помощи и не прошу. Вы, главное, работать не мешайте. А то поручили мне как вице-президенту Всероссийской федерации волейбола курировать пляжный волейбол. Несколько лет назад он был у нас в зачаточном состоянии. Но мы засучили рукава и начали работать – организовали соревновательный процесс, пригласили известных иностранных специалистов, и результат пришел. И тут же появились советчики. Представляете, «пляжников» отправили без моего согласия тренироваться в зал?! Хорошо еще, что ситуацию удалось решить. Сейчас у нас дело налажено, есть программа работы. (Новые известия, 2007 год).