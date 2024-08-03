Шебекинская ЦРБ

Мужчина и женщина пострадали в результате последней атаки на Шебекино

ВСУ атаковали частный сектор в Шебекино. Пострадали два мирных жителя: мужчина и женщина. Разрушения зафиксированы в частных домах, одном многоквартирном доме и других зданиях. Повреждены линии электро- и газоснабжения.