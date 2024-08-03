bel.ru
ГлавноеВсе новости

Шебекинская ЦРБ

Выбрать дату
2024
Мужчина и женщина пострадали в результате последней атаки на Шебекино
ВСУ атаковали частный сектор в Шебекино. Пострадали два мирных жителя: мужчина и женщина. Разрушения зафиксированы в частных домах, одном многоквартирном доме и других зданиях. Повреждены линии электро- и газоснабжения.
3 августа, 11:18
2023
«Большой риск»: Иконников — об открытии реабилитации в белгородской Новой Таволжанке
Открыть реабилитационный центр не могут из-за оперативной обстановки. Это несёт в себе большой риск. Однако власти рассматривают возможность открытия дневного стационара. Подробности рассказал глава регионального минздрава Андрей Иконников.
26 сентября 2023, 14:17
Шебекинцы продолжают ездить в «родную» больницу из Белгорода
23 июня 2023, 13:57
Больница в пострадавшем от обстрелов Шебекино приняла 70 пациентов
Приём уже возобновили хирурги, терапевты, травматологи. Подробности в своём утреннем видеообращении сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
23 июня 2023, 06:18
2022
Белгородские власти рассмотрят вопрос о закрытии роддома в Шебекино из-за обстрелов
Беременных белгородок с признаками простуды направляют в Шебекинскую ЦРБ.
1 ноября 2022, 17:26
Врач стала пациенткой ковид-роддома под Белгородом
1 февраля 2022, 12:49
Из ковидного роддома под Белгородом сбежала беременная пациентка
У неё был положительный ПЦР-тест. В палате беременная женщина находилась одна. Пациентка ушла из больницы ночью, сообщает «Белпресса».
1 февраля 2022, 07:34
В белгородском минздраве назвали гибель рожениц в Шебекино горьким опытом
20 января 2022, 15:11

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика