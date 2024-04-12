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Сергей гусев

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Избранники со стажем: эти депутаты входят в состав белгородской облдумы дольше всего
12 апреля, 09:48
От убытка в 600 млн до прибыли в 2,5 млрд: интересные цифры в отчёте «Славянки»
27 февраля, 07:25
2023
Семейный бизнес: династии в рейтинге самых богатых людей Белгородской области
15 августа 2023, 11:15
Кто-то заработал, а кто-то потерял: каким был 2022 год для белгородских олигархов
15 августа 2023, 10:03
Белгородская УК «Славянка» впервые за четыре года отчиталась о прибыли
Зарегистрированная в Старом Осколе УК «Славянка» отчиталась о прибыли в 13 млн рублей: впервые с 2019 года компания вышла в плюс.
22 февраля 2023, 08:53
2022
Хозяин фабрики «Славянка» Сергей Гусев: источники дохода владельца «сладкого» бизнеса
7 октября 2022, 13:58

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