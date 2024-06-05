Семейный врач

На забор для офиса семейного врача в Белгороде потратят почти 1,5 млн рублей

Вокруг офиса семейного врача на улице Орлова в Белгороде установят забор. На все работы и материалы потратят 1,4 млн рублей. Подрядчик ещё не определён.