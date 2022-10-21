Савченко Евгений Степанович

Вид деятельности: Член Совета федерации от Белгородской области
Дата/Место рождения: 8 апреля 1950, п. Красная Яруга, Курская область
Образование: 1) Старооскольский геологоразведочный техникум им. И.И. Малышева 2) Московская сельскохозяйственная академия (1976) 3) Ростовская Высшая партийная школа (1988)
Семейное положение: Женат , имеет двух взрослых дочерей и внука
В настоящий момент является лидером среди глав, дольше всех занимающих пост главы российского региона (более 23 лет, 6 сроков подряд).
Первый заместитель председателя исполкома Ракитянского районного Совета Белгородской области.
Первый секретарь Шебекинского горкома КПСС Белгородской области.
Заместителем председателя исполкома Белгородского областного Совета народных депутатов.
консультант Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСФСР (РФ), генеральный директор фирмы «Российские семена», заместитель начальника Главного управления растениеводства Минсельхозпрода РФ.
Губернатор Белгородской области.
Покинул пост губернатора Белгородской области в сентябре 2020 года. Позже был избран областной думой представителем законодательного органа региона в Совете Федерации.
На вручении премии им. В. Я. Горина губернатор Белгородской области Евгений Савченко озвучил, что в 2017 году общий объём валовой продукции, производимой в Белгородской области, превысит 240 млрд рублей. Это самый высокий показатель по стране. Ведущими районами стали Волоконовский (валовое производство ожидается в сумме 22 млрд рублей), Новооскольский (20 млрд рублей), Шебекинский и Прохоровский (не менее 18 млрд рублей в каждом).
Губернатор Евгений Савченко стал инициатором проекта "Управление здоровьем", который предусматривает трансформацию первичного звена здравоохранения и значительное повышение его статуса.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко выступил в секции «Качество как основа конкурентоспособности». Он сообщил, что в Белгородской области начали производить Молоко, заменяющее грудное.
Губернатора области Евгений Савченко, дал указание об адресной помощи родственникам погибшей в авиакатастрофе оскольчанки, обеспечив поддержкой в процедурах опознания, доставки тела Юлии Дмитренко на родину и организации похорон.
Глава Белгородской области вошёл в ТОП-5 рейтинга губернаторов России.
Евгений Савченко раскритиковал многочисленное строительство торговых центров, которые не востребованы рынком и предложил переориентировать инвесторов с торговых площадей на производственные.
Губернатор Евгений Савченко дал старт проекту «65 добрых дел» к 65-летию образования региона. В рамках проекта предполагаются обустройство дворов, создание пешеходных зон, ликвидация несанкционированных свалок, благоустройство и очистка родников и водоёмов, помощь пожилым людям, экологические субботники, добровольческие акции, праздники и фестивали, различные социальные проекты и др.
Губернатор области Евгений Савченко предложил белгородским агрохолдингам выдавать кредиты гражданам.
Губернатор области Евгений Савченко поддержал инициативу по развитию блокчейна.
Белгородская областная дума одобрила законопроект, который инициировал губернатор Евгений Савченко. Жители региона смогут на льготных условиях получать земельные участки в сельской местности для строительства домов.