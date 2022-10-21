Савченко Евгений Степанович

На вручении премии им. В. Я. Горина губернатор Белгородской области Евгений Савченко озвучил, что в 2017 году общий объём валовой продукции, производимой в Белгородской области, превысит 240 млрд рублей. Это самый высокий показатель по стране. Ведущими районами стали Волоконовский (валовое производство ожидается в сумме 22 млрд рублей), Новооскольский (20 млрд рублей), Шебекинский и Прохоровский (не менее 18 млрд рублей в каждом).