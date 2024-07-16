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Ровеньской район

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ПВО вновь сработала в неприграничном районе Белгородской области
16 июля, 06:55
Гладков рассказал о завершении ремонта скважины в селе Харьковское
Ремонтные работы в населённом пункте Ровеньского района провели в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Улучшения должны ощутить 500 жителей села.
28 июня, 10:22
2023
В Ровеньском районе Белгородской области отремонтируют дорогу до села Харьковского
Работы обойдутся в 82,6 млн рублей. В нормативное состояние планируется привести 9,5 км дороги, сообщили в пресс-службе правительства области.
29 августа 2023, 07:57
В Белгородской области обнаружили подпольный алкомаркет
56-летний житель Ровеньского района незаконно продавал алкоголь и сигареты на территории своего домовладения, сообщает УМВД России по Белгородской области.
11 февраля 2023, 09:29

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