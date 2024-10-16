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Рекреационная зона

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2024
Семь новых пляжей появится в Белгороде в следующем году
Согласно проекту развития Белгорода до 2025 года, в городе увеличат рекреационные зоны на 0,77 тыс. га. Больше станет зелёных насаждений, водоёмов и пляжей.
16 октября, 13:13
В Белгороде построят школу с научным хабом за 1,3 млрд рублей
8 августа, 15:08
2023
Будут ли курсировать автобусы мимо музея-диорамы в Белгороде?
19 мая 2023, 14:19
2022
В Ясных Зорях Белгородского района не могут остановить текучку глав
Заявление об увольнении по собственному желанию написали пять глав подряд. Об этом рассказал глава Белгородского района Владимир Перцев во время прямой линии.
19 августа 2022, 14:18

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