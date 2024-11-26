Разрешение

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2024
Будут ли зимой в Белгороде работать летние кафе и веранды?
26 ноября, 14:20
Что будут делать в Белгороде с закрывшимися станциями проката электросамокатов?
30 июля, 07:51
2023
В Белгородской области запретили работать в такси людям с судимостью
30 августа 2023, 11:28
В Белгородской области незаконно построили многоквартирный дом
Прокуратура выявила факт строительства без соответствующего разрешения. Возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
5 мая 2023, 11:51
Не был, не состоял: кто производил аэросъёмку над парком аттракционов в Белгороде?
20 апреля 2023, 14:22
У парка под Белгородом не нашлось лицензии на показ животных
Нарушение выявили в парке регионального значения «Ключи» в Прохоровском районе, сообщили в управлении Россельхознадзора. Организации внесли предостережение.
17 марта 2023, 13:01
2022
Вячеслав Гладков: Мост в белгородском селе разрушен, но причины неизвестны
14 сентября стало известно об обстреле и гибели людей на мосту в селе в Валуйском горокруге. Позже оперштаб назвал эту информацию фейком.
14 сентября 2022, 16:29
Салюту быть. Гладков разрешил праздничные салюты в Белгородской области в знаменательные даты
Губернатор изменил постановление о мерах по обеспечению безопасности.
5 августа 2022, 12:12
В Белгороде покупают квартиры взамен снесённых после обстрела домов
Всего в областном центре планируют снести 16 домов.
1 августа 2022, 07:10

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