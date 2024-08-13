bel.ru
ГлавноеВсе новости

Размещение

Выбрать дату
Январь
Четыре региона готовы принять в лагеря школьников из Белгорода
8 января, 06:36
Ноябрь 2023
Белгородской области вернули 382 млн на жильё и питание для отселённых из приграничья
24 ноября 2023, 09:28
Сентябрь 2023
Белгород и девять районов распределят 77 млн на возмещение расходов на переселенцев
12 сентября 2023, 08:21
Август 2023
В Белгородской области в ПВР проживает 571 житель Шебекинского горокруга
8 августа 2023, 07:25
Июль 2023
В Белгороде определят затраты на размещение беженцев из приграничья в ПВР
27 июля 2023, 15:23
Май 2023
На питание и жильё переселенцев в Белгороде потратили за месяц 37,8 млн рублей
31 мая 2023, 11:44
В Белгороде беженцы и переселенцы получили выплаты на 4,8 млн рублей
24 мая 2023, 11:36

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика