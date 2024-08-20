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Путёвка

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2024
Гладков: белгородские школьники из приграничья поедут на отдых в «Артек» в Крыму
20 августа, 11:52
Отказов немного: как ЧП в Севастополе повлияло на вывоз юных белгородцев в Крым
16 июля, 14:45
«У нас дети гибнут»: в белгородском приграничье усилят работу по вывозу детей
1 июля, 10:35
Башкирская компания закупает курсовки для 52 эвакуированных белгородцев
24 апреля, 17:15
2023
Трат больше, чем в Москве: белгородские санатории стали самыми дорогими в ЦФО
22 ноября 2023, 09:07
«Ужас! Стыдно!»: Вячеслав Гладков назвал виновных в голодной поездке детей на юг
20 октября 2023, 18:02
Стоимость путёвок в загородные лагеря Белгорода выросла на 13%
25 апреля 2023, 13:00
2022
Белгородские власти решают вопрос с путёвками в детские лагеря за пределами региона
Отправить детей из приграничья лагеря получится только с помощью Правительства РФ, объяснил Вячеслав Гладков.
21 декабря 2022, 18:34
2020
«Мираторг» наградил сотрудников холдинга санаторными путёвками
9 января 2020, 09:33
2019
Платить за туристические путёвки теперь можно в приложении Альфа-Банка
Альфа-Банк добавил возможность оплачивать туристические поездки в интернет-банке и мобильном приложении.
11 декабря 2019, 14:23

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