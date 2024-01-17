Протез не помеха: белгородец с одной ногой победил в чемпионате по бодибилдингу

Соревнования прошли в Москве. Белгородец Василий Химинец потерял ногу пять лет назад. К участию в чемпионате по бодибилдингу он готовился шесть месяцев. Его признали лучшим в категории Unique Men’s Bodybuilding.