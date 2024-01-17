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Протез

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2024
Остановка потеряла функционал? Белгородка пожаловались на установку укрытия
17 января, 15:10
2023
Протез не помеха: белгородец с одной ногой победил в чемпионате по бодибилдингу
Соревнования прошли в Москве. Белгородец Василий Химинец потерял ногу пять лет назад. К участию в чемпионате по бодибилдингу он готовился шесть месяцев. Его признали лучшим в категории Unique Men’s Bodybuilding.
11 декабря 2023, 13:52
Новый «фестивальный директор» и протез для Кубика: итоги дня в Белгородской области
22 октября 2023, 16:00
Видео. Псу-герою Кубику из белгородского Шебекино сделали протез, он учится ходить
Теперь герой заново учится ходить. Кубик пострадал при обстреле Шебекино в начале этого года. О собаке рассказывает RT.
25 сентября 2023, 11:12
2020
Протезирование зубов в Беларуси: преимущества, цены, отзывы
6 апреля 2020, 08:36

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