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2024
В парке «Берега» в Белгороде появилась новая разметка велодорожек и пешеходной зоны
20 июля, 17:27
«Умные люди об этом думают»: минтранс объяснил тонкости ремонта дороги в Белгороде
4 июля, 13:25
Библиотека и стильный декор: особенности весеннего квартала «Сирень» в Белгороде
В областном центре во втором квартале 2025 года появится весенний квартал «Сирень». Это комфортный жилой комплекс с лаконичной архитектурой, которая объединила в себе традиции и тренды. Подробности — в материале Бел.Ру.
4 июля, 07:50
Гладков рассказал о предоставлении жилья людям пострадавшего дома в Шебекино
27 июня, 16:57
Виноват «КМАПЖС»? В части Старого Оскола большие проблемы с водоснабжением
3 июня, 08:48
2023
Эксперт рассказал белгородцам о том, как проектировали Белый квартал
Перед горожанами выступил эксперт по строительству и объяснил, для чего необходимо создавать комфортную городскую среду и как территории могут пополнить бюджет города. Подробности сообщили в региональном правительстве.
17 августа 2023, 13:51
Белгородцы пережили мощный взрыв, а гранату — не все: итоги недели
На этой неделе Белгород вновь попал на первые полосы повестки России, и вновь из-за ЧП. О том, как это было и что ещё успело произойти, расскажем ниже.
22 апреля 2023, 08:14
Обстрелы и пожары, бездомных собак и Глаголева обсуждали белгородцы в понедельник
17 апреля 2023, 15:30
Гладков: Евгений Глаголев разрушил проектирование в Белгородской области
17 апреля 2023, 07:29
2022
Ключевые моменты при проектировании магазинов
19 июля 2022, 06:02
2021
В Шагаровке хотят построить микрорайон в виде палитры художника
6 июля 2021, 11:19

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