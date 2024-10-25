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Продовольственные товары

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Вместо масла едим овощи — они подешевели: как менялись цены в сентябре
25 октября, 07:01
Торговые сети в Белгородской области рискуют потерять магазины из-за нарушения закона
23 августа, 16:08
Названы продукты, сильнее всего подорожавшие за неделю в Белгородской области
5 июля, 13:45
2023
На продукты и вредные привычки: житель Белгорода в среднем тратит 592 рубля в день
30 ноября 2023, 07:40
Капуста и бананы, бензин и автомобили: что ещё подорожало в Белгородской области?
17 августа 2023, 11:46
Инфляция в конце 2022 года в Белгородской области снизилась до 12,8%
К замедлению привело сокращение издержек производителей некоторых товаров, а также расширение предложения на продовольственном рынке, сообщили в Банке России.
24 января 2023, 11:06
2022
В Белгородской области замедлился рост цен на продукты питания
Регион лидирует в субъектах ЦФО по самой низкой стоимости продовольственной корзины, в которую входят огурцы, молоко, свинина, хлеб, конфеты и другие товары.
16 мая 2022, 08:40
2020
Цены на продовольственные товары белгородских производителей не менялись
Стоимость продовольственных товаров в период с 25 ноября по 12 декабря осталась без изменений, сообщает департамент экономразвития. Ассоциация рынков и ярмарок указала на незначительный рост на отдельные категории товаров.
15 декабря 2020, 11:49
Ярмарочная и рыночная торговля – залог продовольственной безопасности
16 марта 2020, 14:32

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