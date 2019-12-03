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Пожар в Шереметьево
На борту находились 78 человек, 13 из них погибли.
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Декабрь 2019
СКР назвал виновного в крушении SSJ 100 в Шереметьево
3 декабря 2019, 16:04
Май 2019
Фатальные ошибки: известны детали расследования трагедии в Шереметьево
15 мая 2019, 17:32
«Аэрофлот» отменил вечерний рейс из Белгорода в Москву
10 мая 2019, 19:20
Эксперты: Ответственность за аварию в Шереметьево несёт «Аэрофлот»
9 мая 2019, 13:44
Техническая неполадка задержала SSJ100 «Аэрофлота» в Москве
В Шереметьево вновь задержали вылет SSJ100 «Аэрофлота».
8 мая 2019, 14:58
Людей из самолёта в Белгороде эвакуировали на взлётно-посадочной полосе
Пассажиры авиарейса из Белгорода в Калининград почувствовали в салоне запах гари.
8 мая 2019, 08:54
Сгоревший в Шереметьево самолёт прилетал в Белгород 30 апреля и 4 мая
6 мая 2019, 18:00
Политик Гудков рассказал, из-за кого Россия лидирует по числу авиакатастроф
6 мая 2019, 13:55
«Аэрофлот» будет летать в Белгород в штатном режиме
6 мая 2019, 12:35
Евгений Савченко выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево
6 мая 2019, 11:48
Белгородец погиб в сгоревшем в Шереметьево самолёте
Авиакатастрофа унесла жизнь уроженца Вейделевского района.
6 мая 2019, 10:15
Решение остаться в Белгороде спасло жизнь пассажирке сгоревшего SSJ-100
Жительница Мурманска Алёна Медведева сдала свой билет на рейс из Москвы за два дня до трагедии.
6 мая 2019, 09:11
41 человек погиб при ЧП в Шереметьево
Катастрофа со сгоревшим самолётом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево 5 мая привела к гибели 41 человека, 37 выжили.
6 мая 2019, 00:42
«Аэрофлот» отменил рейс из Шереметьево в Белгород из-за катастрофы
5 мая 2019, 23:55
Орбакайте: При подлёте к Белгороду на «Сухом» приземлились со 2-й попытки
5 мая 2019, 23:24
BBC: «Аэрофлот» считает Superjet наименее безопасным из своих самолётов
5 мая 2019, 21:57
В сгоревшем в Шереметьево самолёте погибли 13 человек
Данные о количестве пострадавших уточняются. По последним сведениям, травмы получили шесть человек.
5 мая 2019, 21:24
В аэропорту Шереметьево после аварийной посадки сгорел пассажирский самолёт
В результате сильного пожара сгорела хвостовая часть самолёта, людей эвакуировали.
5 мая 2019, 21:03