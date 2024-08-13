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Посевы

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2024
В белгородской тритикале нашли опасную огнёвку. К чему это привело?
В образце озимых семян обнаружили вредоносных насекомых, из-за чего использовать продукцию для посева теперь нельзя. Подробнее об обнаруженных вредителях рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
13 августа, 14:17
В приграничье мощный ливень с градом уничтожил посевы урожая
5 июля, 14:14
В Белгородской области заморозки привели к гибели 5,3% посевов
21 мая, 14:11
2023
Белгородским аграриям направили 230 млн рублей финансовой помощи
Деньги региону предоставили из федерального бюджета. До конца мая область получит такую же сумму, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
4 мая 2023, 07:30
В Белгородской области засеяли половину отданных под посев земель
Лидируют по посеву в регионе Вейделевский и Волоконовский районы, Губкинский и Валуйский горокруга, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
24 апреля 2023, 09:57
2021
«Русагро» информирует об окончании посевной кампании сезона 2021 года
29 июня 2021, 11:03

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