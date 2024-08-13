В белгородской тритикале нашли опасную огнёвку. К чему это привело?

В образце озимых семян обнаружили вредоносных насекомых, из-за чего использовать продукцию для посева теперь нельзя. Подробнее об обнаруженных вредителях рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.