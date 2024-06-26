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Поисковый отряд

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Сентябрь 2023
В Белгороде три месяца не могут найти мужчину
1 июля в Белгороде пропал Вячеслав Фельдшеров 1971 года рождения. Его до сих пор ищут, местонахождение мужчины неизвестно, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
28 сентября 2023, 16:07
Август 2023
В Белгороде пропала молодая девушка
Это произошло ещё в середине августа, 17 числа. С тех пор её местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
28 августа 2023, 17:37
В Белгородском районе пропал мужчина на велосипеде
Местонахождение мужчины неизвестно с 5 мая. Информацию о пропавшем белгородце разместили в соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт».
21 августа 2023, 21:07
Под Белгородом пропала женщина в очках
Белгородку не видели с утра сегодняшнего дня, 18 августа. О начале поиска объявили в отряде «Лиза Алерт».
18 августа 2023, 16:14
Июль 2023
В Белгороде больше двух недель ищут мужчину
Белгородец пропал ещё 24 июня. С тех пор его местонахождение неизвестно. За дело взялся поисковый отряд «Лиза Алерт».
9 июля 2023, 15:57
Июнь 2023
Под Белгородом среди недели пропал мужчина
Белгородец ушёл из своего дома в Майском утром 7 июня, в среду. С тех пор на связь он не выходил, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
9 июня 2023, 15:58
Апрель 2023
Двоих мужчин в Белгородской области не могут найти с февраля
Отряд «Лиза Алерт» обращается за помощью к жителям Белгородской области. Продолжается поиск троих мужчин. Двоих не могут найти с февраля, ещё одного — с конца марта.
13 апреля 2023, 09:56
Февраль 2023
Под Белгородом пропал мужчина в шлёпках со шрамом над бровью
Где он находится, неизвестно с 28 января. В последний раз белгородца видели в Шебекинском горокруге, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
2 февраля 2023, 07:57
Январь 2023
Полицейские нашли пропавшую под Белгородом пенсионерку
Женщину, пропавшую 24 января, нашли на следующий день. Причины её пропажи не раскрыли. Пенсионерка здорова, сообщили в региональном УМВД.
27 января 2023, 06:28
Декабрь 2022
В Белгороде 34-летний мужчина ушёл из дома и пропал
10 декабря Валентин Дудников ушёл из дома и не вернулся, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
11 декабря 2022, 19:36

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