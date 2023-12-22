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Погибший в СВО

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2023
Погиб на передовой: белгородцы простились с участником СВО
Похороны состоялись 21 декабря в Краснояружском районе. Местные жители простились с Романом Дидоренко, который погиб в бою. Подробности сообщил глава района Андрей Миськов на своей странице в соцсети.
22 декабря 2023, 06:48
При выполнении воинского долга в ходе СВО погиб житель Белгородской области
О гибели Михаила Симиона стало известно из соцсетей. Когда и при каких обстоятельствах скончался военнослужащий, неизвестно.
11 марта 2023, 08:06
В белгородской школе увековечили память погибшего в первый день СВО выпускника
В Головчинской Грайворонского городского школе установили памятный знак герою Юрию Потапенко, рассказал на своей странице глава горокруга. Юрий погиб в первый день СВО при выполнении боевых задач. Парня наградили орденом Мужества посмертно.
3 марта 2023, 07:58
Молодой военнослужащий из Белгородской области погиб в ходе артобстрела в зоне СВО
Ему было 24 года. Владимир Никитин погиб в Херсонской области в ходе артобстрела, сообщила глава администрации Ровеньского района Татьяна Киричкова.
18 января 2023, 06:40
Старый Оскол попрощается с ещё одним погибшим в СВО
Героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине еще один староосколец. О смерти Ивана Сорокина сообщили местные паблики в интернете.
15 января 2023, 16:06
2022
Белгородец погиб на Украине за два месяца до своего 60-летия
Николай Евсюков из Грайворона ушёл в армию добровольцем в конце августа, был тяжело ранен, спасти его не удалось, рассказали его родственники «Фонарю».
3 ноября 2022, 08:17

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