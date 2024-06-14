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Подсолнечник

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2024
Гладков: каждый шестой килограмм свинины в России — из Белгородской области
14 июня, 12:19
2023
Липецкая область обогнала Белгородскую по экспорту животноводческой продукции
22 декабря 2023, 14:24
В Белгородской области завершают посев подсолнечника и сахарной свёклы
Аграрии приступают к посеву сои. Засеять планируется 300 тыс. гектаров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
16 мая 2023, 07:05
Неудачная посадка подсолнечника закончилась для белгородца крупным штрафом
Житель региона распахал 11 гектаров особо охраняемой природной территории и засадил её подсолнухами. За это ему предстоит заплатить 100 тысяч рублей, сообщил начальник областного экоохотнадзора Андрей Гоц.
1 марта 2023, 10:18
Рекордный урожай кукурузы в Белгородской области продолжают собирать в январе
Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко. Он также добавил, что весь урожай с полей планируют собрать в течение нескольких недель.
18 января 2023, 13:37
2022
Пятую часть подсолнечника и сои не успели убрать до снега в Белгородской области
22 ноября 2022, 13:42
В Белгородской области нашли 3000 тонн заражённых клещами семечек
Всего специалисты регионального филиала Центра оценки качества зерна выявили девять таких проб. Ещё одна не соответствовал ГОСТу по массовой доле влаги. Информацию о проблемных партиях передали в Россельхознадзор.
23 августа 2022, 08:11
Колония в Белгородской области заказала семена на 2 млн рублей
В исправительной колонии №7, которая находится в г. Валуйки Белгородской области, после информации о возможном дефиците семян, видимо, решили запастись ими впрок.
1 апреля 2022, 16:30

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