Подсолнечник

Рекордный урожай кукурузы в Белгородской области продолжают собирать в январе

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко. Он также добавил, что весь урожай с полей планируют собрать в течение нескольких недель.