Почти титан: белгородец поборолся на ТНТ за звание самого сильного атлета

Белгородский пловец попал в число 20 лучших участников шоу «Титаны», но после выбыл из шоу. Доказать, что он самый сильный атлет, пытался Иван Агафонов.