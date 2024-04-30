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Первомай

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30 апреля
Первомай принесёт белгородцам почти летнее тепло
Дождей при этом не предвидится, сообщает МЧС. Сильного ветра тоже ожидать не стоит. Завтрашний день будет самым тёплым на текущей неделе, следует из прогноза Гидрометцентра.
30 апреля, 14:05
19 апреля
Пойдут дожди или выглянет солнце? Синоптики рассказали о погоде на майские праздники
19 апреля, 13:22

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