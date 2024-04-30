Первомай принесёт белгородцам почти летнее тепло

Дождей при этом не предвидится, сообщает МЧС. Сильного ветра тоже ожидать не стоит. Завтрашний день будет самым тёплым на текущей неделе, следует из прогноза Гидрометцентра.