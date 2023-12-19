Перерегистрация

Стало известно об изменениях в АО «Корпорация „Гринн“»

АО «Корпорация „Гринн“» перерегистрировалось. Теперь в графе о местонахождении юрлица указан Брянск, а не Орёл. Изменения актуальны с 24 ноября, пишет «Орелtimes».