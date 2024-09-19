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Перерасчёт

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Возможен ли пересмотр платежей за ЖКУ для белгородцев, которые уехали из города?
21 июня, 13:40
Индексация пенсий и перерасчёт: какие изменения ждут в 2024 году
В 2024 году пенсионное законодательство ждёт ряд изменений. Подробнее о них рассказали в региональном Соцфонде.
30 января, 06:51
Оставшимся без тепла и горячей воды белгородцам пересчитают плату за комуслуги
17 января, 11:13
2023
С августа больше 110 тысяч белгородских пенсионеров будут получать повышенную пенсию
31 июля 2023, 15:02
Белгородские власти не считают дистант поводом для снижения цены обучения в вузах
10 марта 2023, 14:28
Белгородскую УК наказали за завышенную плату по содержанию жилья
Правоохранители заставили управляющую компанию провести перерасчёт платы за содержание жилья с августа 2022 года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
13 февраля 2023, 11:20
2020
В Белгородской области пересчитают плату за отопление
12 марта 2020, 09:42

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