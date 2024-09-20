Пенсионный возраст

14 июня 2018 года на заседании правительства России рассмотрели вопрос о повышении пенсионного возраста.
Событие стало резонансным. Тему повышения пенсионного возраста активно обсуждают на всех уровнях. Представители партий предлагают своё видение решения вопроса, порой, абсолютно противоположное предложенному правительством.
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