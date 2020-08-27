Главное
Все новости
Павел Сапожников
Выбрать дату
окт
2
окт
3
окт
4
окт
5
окт
6
окт
7
окт
8
2022
Под Белгородом грибная ферма осталась без работников из-за эвакуации населения
12 августа, 16:46
Победитель белгородского бизнес-конкурса обвинил партнёров в выводе грантовых средств
11 августа, 15:18
2020
Павел Сапожников: Потенциал цифровизации строительной отрасли ещё предстоит осознать
27 августа 2020, 14:38
Производственный комплекс «Грибы Белогорья» посетил губернатор Евгений Савченко
14 августа 2020, 17:22
250 млн направит компания «Грибы Белогорья» на строительство второй очереди
25 февраля 2020, 16:40
2019
7 тонн шампиньонов собрали с экспериментальной площадки «Грибов Белогорья»
24 апреля 2019, 17:26
Первые шампиньоны вырастили на новом грибном комплексе под Белгородом
11 апреля 2019, 16:52
Размер имеет значение: в Белгороде прошёл отборочный тур конкурса макароностроителей
12 марта 2019, 23:23
2018
85 юных исследователей стали участниками детского научного форума в Белгороде
2 декабря 2018, 10:46
Макароны вместо блоков, пластилин вместо раствора плюс вдохновение юных «шуховцев»
23 сентября 2018, 00:02