Парикмахерская

Пострадавшая при обстреле Шебекино белгородка не приходит в себя

Женщина до сих пор находится в тяжёлом состоянии. Работницу парикмахерской собираются отправить в отделение челюстно-лицевой хирургии в столицу, рассказала Вячеслав Гладков.