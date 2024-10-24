bel.ru
ГлавноеВсе новости

Отцовская слава

Выбрать дату
2024
Более 150 белгородок получат от 95 до 190 тысяч рублей
24 октября, 14:42
Завидные папы: четверо мужчин получат почётный знак «Отцовская слава»
20 сентября, 16:39
2023
Более 4 тыс. белгородок впервые стали мамами в прошлом году
26 ноября 2023, 07:25
Белгородцы впервые получили почётный знак «Отцовская слава»
Также почётным знаком наградили лучших мам области. Подробнее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
25 ноября 2023, 11:42
Знаком «Материнская слава» наградят 159 многодетных белгородок
26 октября 2023, 13:59
2022
В Белгородской области утвердили новую награду «Отцовская слава»
27 октября 2022, 11:55
Одинокие белгородские отцы смогут получить «Отцовскую славу»
В регионе хотят ввести награду «Отцовская слава» для одиноких многодетных отцов. С инициативой выступил губернатор Вячеслав Гладков.
25 октября 2022, 14:04
В Белгородской области планируют вручать почётный знак «Отцовская слава»
16 октября 2022, 10:31

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика