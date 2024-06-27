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Отключение горячей воды

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2024
Кто следующий в Белгороде в очереди на отключение горячей воды?
27 июня, 12:03
2023
Под Белгородом перенесли отключение горячей воды
Это связано с холодной погодой, которая не свойственна Белгородской области в мае. Власти уступили жителям посёлка Майский, которые побоялись заболеть.
10 мая 2023, 20:34
Под Белгородом могут перенести отключение горячей воды из-за холодов
Вопрос рассмотрят в посёлке Майский Белгородского района. Окончательное решение ещё не приняли.
4 мая 2023, 20:51
Стало известно, когда в Белгороде начнут отключать горячую воду
3 мая 2023, 11:39
2020
Жителям Белгорода рассказали, на каких улицах отключат горячую воду в июле
26 июня 2020, 09:47

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