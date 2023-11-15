Организатор

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Ноябрь 2023
Приехали, конечная: никто не захотел обслуживать два автобусных маршрута в Белгороде
15 ноября 2023, 05:17
Август 2023
Для представителей российских турфирм организуют тур по Белгородской области
28 августа 2023, 15:56
Июль 2023
Суд отказал в заключении под стражу белгородца, заказавшего убийство за 1 млн рублей
10 июля 2023, 10:57
Июнь 2023
Сумка-шопер и набор сгибалок: сувенирная продукция на 80-летие Прохоровского сражения
19 июня 2023, 10:48

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