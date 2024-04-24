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2024
Подобие роуминга поручили создать в приграничье Белгородской области
18 марта, 06:41
2023
Куда звонить белгородцам, чтобы узнать о формате обучения в своей школе?
14 августа 2023, 09:10
2022
Устранение цифрового неравенства и 5G – итоги техразвития сети Tele2 в 2021 году
10 марта 2022, 12:22
Tele2 стала лучшим работодателем среди мобильных операторов по версии hh.ru
17 февраля 2022, 14:03
С клиентами Tele2 работают лучшие эксперты в индустрии контактных центров
16 февраля 2022, 14:17
Максимальные скидки при обмене минут Tele2 на Xiaomi увеличились до 12000 рублей
15 февраля 2022, 14:17
2021
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» отобрали лучшие социальные стартапы
9 ноября 2021, 12:43

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