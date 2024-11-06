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Ольга Земскова

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Ноябрь 2022
Денис Буцаев: На сайте РЭО размещена Биржа ВМР
30 ноября 2022, 17:21
«Зеленая премия» РЭО собрала более 3 тысяч заявок для участия
22 ноября 2022, 15:47
НКМЗ: гигант советского машиностроения, которому не было равных
11 ноября 2022, 17:09
Кириенко: С момента начала СВО в ЛДНР работают лекторы общества "Знание"
9 ноября 2022, 16:04
Владислав Засыпко. Донецкий «комар», о котором написана баллада
8 ноября 2022, 18:17
Альфа-Банк «оживил» голосовых помощников при помощи технологии синтеза речи
3 ноября 2022, 14:13
Холдинг "Ромир" нашел самые дешевые торговые сети в России
2 ноября 2022, 19:49
Программа Первого Российского винодельческого форума включает около 20 мероприятий
2 ноября 2022, 16:52
Площадь ДНР: Донбасс, увековеченный в сердце российской столицы
2 ноября 2022, 05:46
Успехи в развитии Чукотки вошли в нацпроект ИРИ
1 ноября 2022, 14:44
ИРИ: Достижения Челябинской области вошли в "20 главных событий РФ"
1 ноября 2022, 07:00
Октябрь 2022
Успехи ХМАО стали частью проекта ИРИ «20 главных событий России за 20 лет»
31 октября 2022, 19:12
К юбилею Перми ПЦБК установит в городе контейнеры для сбора макулатуры
31 октября 2022, 09:41
ИРИ включил в нацпроект достижения Тульской области
28 октября 2022, 18:50
Альфа-Банк продолжает учить клиентов, как не стать жертвой мошенников
28 октября 2022, 16:57
В нацпроекте ИРИ названы достижения Томской области
28 октября 2022, 13:27
"Единая Россия" доставила на передовую беспилотники и коптеры
27 октября 2022, 15:14
Станислав Савари: на крыльях таланта – сквозь горнило страданий
27 октября 2022, 09:35
ИРИ: Свердловская область вошла в проект «20 главных событий России за 20 лет»
26 октября 2022, 20:13
Эксперты назвали поправки к закону о рекламе попыткой передела рекламного бизнеса
26 октября 2022, 14:23

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