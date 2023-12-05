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Олень

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2023
Олень среди белгородцев: лесные животные всё чаще выходят на улицы к людям
Олень забрёл во двор одного из местных жителей. Лесное животное заметил мужчина из Губкина, фотографии которого он загрузил на свою страницу в соцсети. Это уже далеко не первое животное, которое белгородцы за последние месяца замечали среди людей.
5 декабря 2023, 09:14
В Белгородской области поймали необычного «беглеца» из Воронежского региона: фото
Животное забрело в парк Вейделевского района. Специалисты предполагают, что он сбежал из вольера. Выпускать в дикую природу оленя нельзя, уверены в экоохотнадзоре. Ветеринары уже осмотрели животное и оказали ему помощь.
9 ноября 2023, 15:13
Ночной шум и олень в загоне: что возмутило белгородцев в подготовке к фестивалю?
Горожане недовольны тем, что на одну из площадок «цветочного» фестиваля привезли оленя. Тем временем жителей дома на Театральном проезде ночью разбудили техника и рабочие, которые занимались благоустройством к фестивалю.
8 сентября 2023, 08:19
За год численность косули в Белгородской области выросла на 5,9%
Про численность других животных, обитающих в Белгородской области, рассказали в управлении Экоохотнадзора области. Специалисты подвели итоги зимнего маршрутного учёта.
20 мая 2023, 16:52
В Белгородской области из ледяного плена спасли оленя
Самку спасли на реке Короча. Историей поделились сотрудники регионального управления экоохотнадзора.
13 января 2023, 14:22
2022
Четверо белгородцев попали под уголовное дело за незаконную охоту на оленя
Происшествие случилось в Волоконовском районе. Подозреваемых поймали в момент погрузки туши оленя в автомобиль. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление экоохотнадзора Белгородской области.
30 декабря 2022, 06:35
На улице Щорса в Белгороде заметили косулю: видео
Горожане сняли видео, как животное разгуливало по улице города. Кадры опубликовал телеграм-канал «Блэтгород».
14 декабря 2022, 10:08
Вячеслав Гладков поручил своему заместителю накормить оленей
Жительница села под Прохоровкой рассказала губернатору Белгородской области о 150 завезённых оленях, умирающих от голода.
1 декабря 2022, 21:52

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