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Олег Толстой

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2024
Появилось видео с места страшного ДТП под Белгородом
В аварии погиб водитель маршрутки, ещё шесть человек пострадали. ДТП произошло сегодня утром, 26 января. Подробности сообщает ГИБДД по Белгородской области.
26 января, 08:29
2023
В Белгородской области определили лучшие проекты о дорожной безопасности дошкольников
18 апреля 2023, 11:44
Кто самый влиятельный силовик в Белгородской области
20 февраля 2023, 09:51
2022
Гранёный стакан и история региона: как в Белгороде выбирали лучшего таксиста
В областном центре прошёл региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России — 2022». За звание боролись 22 таксиста.
21 сентября 2022, 12:52
2021
В Белгородской области ГИБДД просит купить фоторадары, встроенные в мигалки
13 декабря 2021, 13:50
2020
В Белгородской области представили нового начальника ГИБДД
20 сентября 2020, 06:35

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