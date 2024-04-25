bel.ru
ГлавноеВсе новости

Объект

Выбрать дату
2023
Стала известна дата открытия Центра художественной гимнастики в Белгороде
Новый Центр вместит семь оснащённых по самым современным требованиям залов. Подробнее рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
26 октября 2023, 17:45
В Белгороде определились с местом строительства детской поликлиники №3
24 апреля 2023, 12:38
2022
Активисты просят 1,9 млн рублей на мельницу Баркова в Белгородской области
28 ноября 2022, 13:51
Начальную школу в микрорайоне Северный в Старом Осколе рискуют не сдать до конца года
21 ноября 2022, 08:15
Белгородка испугалась будки во дворе дома, которая оказалась автоматом для воды
12 октября 2022, 14:21
Вячеслав Гладков рассказал о трудоустройстве белгородцев для работы в ЛНР
Речь идёт о работах на объектах, которые Белгородская область будет восстанавливать в ЛНР в рамках заключённых договорённостей.
19 августа 2022, 12:29
2021
Сложно или просто: как выбрать помещение под офис
5 июля 2021, 08:37

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика