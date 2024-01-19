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2024
Белгородцы временно не смогут вызвать пожарных: отключён номер 101
19 января, 12:08
2023
В Белгороде хотят разрешить сдирать на парковках закрывающие номера машин наклейки
17 апреля 2023, 14:10
2022
Tele2 дарит красивые номера
12 мая 2022, 13:42
Зачем нужен виртуальный номер телефона
Виртуальный номер телефона на сегодняшний день является одним из наиболее полезных инструментов для развития бизнеса в принципе.
11 мая 2022, 08:14
2021
Жителям Белгородской области билайн дает скидку 40% на тариф «Твое решение»
15 декабря 2021, 09:50
Клиенты могут перенести номер в Tele2 с помощью «Госключа»
8 декабря 2021, 09:48

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