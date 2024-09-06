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Навесы

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2024
В тени — под навесами, на солнце — без: прошлись по парку Ленина в Белгороде
6 сентября, 13:28
«Респект дизайнеру и человеческой логике»: белгородцам не хватило навесов на пляже
22 июля, 09:47
Сквер у суда в Белгороде за 29 млн: как он выглядит за две недели до открытия?
19 июля, 14:30
Как меняется сквер у детской поликлиники №4 в Белгороде: фоторепортаж
20 июня, 14:59
2023
Навес остановки на «Родине» в Белгороде увеличивают до входа в подземку: фото
7 декабря 2023, 14:36
К Новому году будет: когда на «Мичурина» в Белгороде появится остановочный павильон?
21 ноября 2023, 11:58
Остановки «Стадион» и «Мичурина» в Белгороде получат навесы. Обойдётся это в 6,6 млн
8 сентября 2023, 10:48
На остановке «Родина» в Белгороде обновят навесы и скамейки
23 августа 2023, 07:18

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