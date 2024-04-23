bel.ru
ГлавноеВсе новости

Нацисты

Выбрать дату
Сентябрь 2023
Фейк под РИА «Новости»: нацисты варят борщ из голов российских солдат
В Telegram-каналах распространяют якобы скриншот федерального издания с публикацией об обвинении украинских солдат в каннибализме.
12 сентября 2023, 09:20
Июнь 2023
Фуглаевы продают офисный центр напротив памятного камня о сожжённых белгородцах
27 июня 2023, 11:10
Сборник о преступлениях нацистов «Без срока давности» презентовали в Белгороде
Презентация сборника документов прошла 1 июня в Белгороде. На встрече побывала главный специалист Госархива Белгородской области Елена Кривцова.
5 июня 2023, 15:23
Март 2023
Рабство и казни: Следком рассказал о геноциде белгородцев во время войны
22 марта 2023, 07:47
Декабрь 2022
Карбид отсидит: главаря нацистской банды из Белгорода приговорили к 12 годам тюрьмы
7 декабря 2022, 13:07

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика