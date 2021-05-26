Мой бизнес

В центре предоставляют услуги для состоявшихся предпринимателей и для тех, кто только планирует открыть свой бизнес. Здесь созданы все условия для взаимосвязи предпринимателей с контрольно-надзорными органами и организациями, занимающимися поддержкой малого и среднего предпринимательства.