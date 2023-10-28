Мобильный комплекс

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28 октября 2023
Гладков рассказал об оказании мобильной юридической помощи 300 белгородцам
Автомобиль ездит по отдалённым населённым пунктам региона. Подробности рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
28 октября 2023, 09:22

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