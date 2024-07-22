Минобразования

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«Переели пельменей или нахлебались воды»: белгородцы переживают за детей в Крыму
10 июля, 15:05
Как пройдёт последний звонок для белгородских школьников? Минобр — о важных решениях
8 мая, 15:08
2023
Белгородцы переживают, кто будет клеить плёнку, и жалуются на остановки: итоги дня
22 августа 2023, 15:30
В Белгородскую область привезли часть бронеплёнки для школ из-за рубежа
22 августа 2023, 06:33
Белгородский минобр закупит детские новогодние подарки на 48 млн рублей
Соответствующие документы появились на сайте госзакупок. Заказчик уже выбран. Кондитерские изделия поставит компания из Ивановской области.
19 июня 2023, 09:55

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