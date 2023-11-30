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Михаил носков

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Ноябрь 2023
Из мэрии Белгорода — в президенты федерации: где нашёл работу Михаил Носков?
Об этом сообщили на страницах федерации в соцсетях. Михаил Носков ранее несколько лет работал в мэрии Белгорода.
30 ноября 2023, 11:23
Август 2023
Михаил Носков покидает пост начальника управления физкультуры и спорта Белгорода
Об этом сообщил руководитель волонтёров Антон Андросов в своих соцсетях, однако официального подтверждения этой информации не было.
21 августа 2023, 19:05
Февраль 2023
Как выглядит крытый футбольный манеж в Белгороде
В областном центре появился первый крытый футбольный манеж. Ежедневно там тренируется порядка 600-700 человек. Журналисты «Бел.Ру» посетили спортучреждение.
13 февраля 2023, 14:12
В Белгороде стартует челлендж «Брось вызов Носкову»
Посоревноваться с руководителем управления по физической культуре и спорту областного центра Михаилом Носковым белгородцы смогут в выполнении спортивных упражнений. Лучший получит приз.
13 февраля 2023, 10:42
Жители Белгорода смогут предложить свои идеи для проведения спортивных мероприятий
10 февраля 2023, 14:49
В Белгороде впервые пройдёт забег моржей
10 февраля 2023, 14:47

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