Местные жители

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Когда отремонтируют детскую больницу в Белгороде?
24 октября, 07:19
«Конечно, удовольствия нет». Гладков — о тушении пожаров силами жителей приграничья
15 июля, 09:38
ВСУ начали использовать противотранспортных «ежей» в Белгородской области?
20 апреля, 09:12
Десять снарядов РСЗО Vampire сбили рано утром в воскресенье над Белгородом
31 марта, 04:55
Взрыв видели в окно: последствия очередного удара ВСУ по Белгороду
23 марта, 20:22
2022
Жители белгородского Головчино рассказали об утреннем обстреле
3 октября село в Грайворонском горокруге подверглось атаке со стороны Украины. Погибла 48-летняя женщина.
3 октября 2022, 11:15
Белгородские власти заявили, что в Логачёвке по-прежнему небезопасно
Жителей обстрелянного села временно переселили. В населённом пункте за порядком следят военные и дружинники, сообщил глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов.
27 сентября 2022, 11:46

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